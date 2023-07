UFFICIALE: Niente Inter per Sander. Il giovane portiere danese firma per il Copenaghen

Sembrava destinato all'Inter qualche settimana fa, ma alla fine il futuro del portiere Theo Sander sarà ancora in Danimarca. Si tratta comunque di un salto di livello per l'estremo difensore classe 2005, che lascia l'Aalborg a titolo definitivo per 1 milione di euro e firma con il prestigioso club della capitale danese, il Copenaghen. Contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2028, quello firmato da Sander.

Di seguito l'annuncio social dato dal Copenaghen.

F.C. Copenhagen have signed Theo Sander. The 18-year-old goalkeeper joins FCK from AaB on an agreement until the summer of 2028 #fcklive https://t.co/DlOzi5jDZQ

— F.C. København (@FCKobenhavn) July 20, 2023