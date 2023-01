Inter, Inzaghi: "Bravi a restare lucidi. Brozovic out in Supercoppa, vediamo Lukaku..."

Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky, commenta l'1-0 della sua Inter a danno dell'Hellas Verona: "Venivamo dai 120 minuti giocati martedì, la squadra è rimasta lucida e abbiamo segnato subito. Nel finale, nonostante un po' di nervosismo e il fatto di non aver segnato il secondo gol, siamo rimasti compatti e lucidi, senza soffrire più di tanto. Sapevamo che il Verona poteva crearci delle insidie".

Brozovic e Lukaku ci saranno in Supercoppa?

"Domattina vedremo, penso che Handanovic e Brozovic non riusciranno a recuperare. Vediamo Lukaku come risponderà sul campo".