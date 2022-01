Inter, Inzaghi: "Contento che ora Zhang sia qui, ma l'ho sempre sentito vicino a noi"

L’Inter affronta la Supercoppa Italiana con Steven Zhang in tribuna. Simone Inzaghi commenta la presenza del presidente, spesso lontano soprattutto in tempi di pandemia, complicati per viaggiare: “Sono contento che sia qui con noi ora, è bello vederlo da vicino. Però l’ho sempre sentito vicino, ci messaggiavamo spesso. Ora è bello averlo allo stadio, speriamo di fare una bella partita perché sarà una gara importante per noi”.

