Inter, Inzaghi fa il punto: "Per Bastoni solo crampi. Fuori c'è solo Carlos Augusto"

vedi letture

Simone Inzaghi fa il punto sulle condizioni dell'Inter, che si avvicina a essere a pieno regime. Nel finale della gara contro il Venezia, Alessandro Bastoni è stato sostituito dopo un contrasto: "Ha avuto solo un principio di crampi - ha spiegato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa - ho fatto subito il cambio con Bisseck, ma non ha avuto nessun problema".

La partita contro il Napoli, ricorda Inzaghi, sarà la settima in ventuno giorni per l'Inter: "Ora abbiamo recuperato Calhanoglu e speriamo di recuperare al 100% Acerbi, aspettiamo Carlos Augusto dopo la sosta. Abbiamo bisogno di tutti, questo ritmo di partite è veramente importante".

Pavard è rimasto in campo anche da ammonito. Come mai? "Pavard ha preso un'ammonizione che non doveva prendere. Era sereno ed era riposato ad Empoli però, ha grande esperienza internazionale e l'ho tenuto dentro".