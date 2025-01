Inter, Inzaghi: "Gol annullato per fuorigioco di tacchetto. Contento, manca un punto"

vedi letture

Simone Inzaghi ha commentato in conferenza stampa la vittoria della sua Inter in casa dello Sparta Praga: "Molta soddisfazione, è tutto in mano nostra. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto un'ottima partita organizzata, contro una squadra fisica: dovevamo prestare grande attenzione e siamo rimasti molto concentrati. Chiaramente nel secondo tempo abbiamo avuto tante situazioni per chiudere la gara e non l'abbiamo fatto, c'è stato annullato un gol per un tacchetto di Dimarco in fuorigioco. Però 16 punti non sono scontati, sono contento del percorso fatto sapendo che ci manca un punto per l'aritmetica".

Solo il Liverpool ha una media punti superiore. Come tiene la squadra fresca mentalmente? "È difficilissimo, però sappiamo che anche le altre squadre sono nella stessa situazione. Abbiamo viaggiato, non sapremo a che ora torneremo a Milano, poi andremo a Lecce: tante squadre sono nella nostra situazione, dobbiamo attingere alle energie perché è un percorso lungo e faticoso. Prima dell'inizio si pensava che 16 punti potessero bastare".

Come giudica la prestazione di Zielinski? "È un ottimo giocatore, si è integrato molto bene con noi. Ha grandissima esperienza ed è un ottimo acquisto, è un ragazzo che si è inserito molto bene nel nostro gruppo".

Cosa apprezza di più del percorso? "Abbiamo fatto un grande percorso, abbiamo subito solo un gol su un calcio d'angolo che non doveva esserci per un fuorigioco non segnalato. Per il resto tutto bene, buona differenza reti contro grandissime squadre".

Lautaro e Thuram sono la migliore coppia d'attacco d'Europa? "Chiaramente sono tra le migliori coppie, io sono molto contento di allenarli. Sono ragazzi molto disponibili e a cui piace fare gol, ma prima di tutto viene la squadra. Sono contento perché fanno un grandissimo lavoro, loro stanno giocando più degli altri attaccanti e sono molto soddisfatto".