Inter, Inzaghi: "L'1-0 ci sta stretto. I cambi ci hanno aiutato, non eravamo noi"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid per 1-0: "Grande soddisfazione, i ragazzi sono stati bravissimi contro una squadra fisica e tecnica. Non era facile superarla ma è solo l'andata. C'è un po' di rammarico, per ciò che abbiamo fatto e creato meritavamo qualcosa in più. Ci prepareremo per la sfida di Madrid nel migliore dei modi".

Come sta Thuram? Gol importante per Arnautovic.

"È entrato bene, lui e Sanchez stanno facendo benissimo e sono importantissimi, come ho detto anche ieri in conferenza. Sono contento per Marko che ha trovato il gol e anche Alexis ha fatto molto bene. Thuram ha sentito tirare l'adduttore e quando ha tirato in porta ha sentito dolore. Speriamo di non perderlo per tanto tempo".

Ha parlato di rammarico, volevate vincere con un risultato più ampio? 1-0 anche l'anno scorso con il Porto, ma è cambiato tanto.

"Probabilmente per ciò che abbiamo creato sì. Rispetto all'anno scorso dico che il Porto è quella che ci ha creato più problemi fino alla finale. Ma sono tutte grandi squadre".

Il centrocampo ha un po' sofferto e non avete sfruttato gli esterni come al solito. Perché?

"Avevamo un avversario di valore ma l'Inter ha fatto una grande gara. Non era semplice togliere la palla all'Atletico, abbiamo forse sbagliato qualcosa in più tecnicamente ma penso che l'1-0 ci stia stretto".

Zero tiri in porta dell'Atletico.

"I centrocampisti hanno lavorato bene, abbiamo lavorato tutti di squadra e i cambi ci hanno aiutato, visto che a inizio secondo tempo non eravamo i soliti. Non ci sono state parate di Sommer ma alcune occasioni pericolose l'Atletico le ha create".