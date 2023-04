Inter, Inzaghi: "Percorso straordinario. L'Euroderby sarà affascinante per l'Italia e Milano"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla così a Sport Mediaset dopo il 3-3 interno col Benfica che vale l'accesso alle semifinali di Champions: "Sono contento per l'Inter, lavoriamo quotidianamente per il club, i ragazzi e i tifosi. Abbiamo fatto un percorso straordinario, in un girone contro due squadre fortissime e poi ottavi e quarti. Vogliamo gustarci questa grandissima serata".

Può essere scintilla per il campionato?

"Abbiamo perso qualche punto ma senza lasciare nulla indietro. Sappiamo che ci sono punti da recuperare ma siamo orgogliosi e felici di queste serate".

Ora l'Euroderby.

"Sarà affascinante per il calcio italiano e la città di Milano. Col Milan abbiamo fatto tante sfide avvincenti negli ultimi anni, hanno valore ma sappiamo di avere una grandissima occasione".

Come ci si sente in semifinale?

"Il traguardo è importantissimo e ce lo siamo guadagnati sul campo, una prestazione dopo l'altra".