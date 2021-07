Inter, Inzaghi: "Sfida stimolante alla prima col Genoa. Vogliamo partire bene"

vedi letture

È stato definito poco fa il calendario della Serie A 2021-2022. L'Inter di Simone Inzaghi farà il loro esordio a San Siro contro il Genoa: "Lavoriamo per farci trovare pronti per l'inizio di questa Serie A - ha commentato il tecnico nerazzurro -. La sfida contro il Genoa sarà sicuramente interessante e stimolante. Giochiamo la prima in casa e vogliamo assolutamente partire bene".

"Comunque ora siamo concentrati sul prepararci al meglio e aspettiamo il rientro dei giocatori che hanno disputato gli Europei e la Copa America", ha concluso.