Inter, Inzaghi: "Su Dybala ha risposto il direttore, non parlo di chi non è sotto contratto"

Focus Dybala, anche nella conferenza stampa di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter. Queste le parole del mister nerazzurro in conferenza stampa sul possibile arrivo dell'argentino: "Penso che abbia già risposto il direttore, Dybala lo conosciamo tutti ed è inutile stare a parlare del calciatore che è. Abbiamo sei attaccanti in rosa, i quattro di cui abbiamo detto prima, Pinamonti che ha fatto una stagione straordinaria ed è il futuro e Sanchez. Non mi sembra corretto parlare di giocatori che non sono sotto contratto con l'Inter".