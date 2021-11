Inter, Kostic può essere un affare da 10 milioni: l'esterno piace anche a Lazio e Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Filip Kostic avrebbe cambiato il proprio agente passando nella scuderia di Alessandro Lucci per agevolare il proprio approdo in Italia dopo il fallimento della trattativa con la Lazio. Adesso è l'Inter che ci pensa per sostituire Perisic, con il club nerazzurro che dovrà ripartire trattando sulle basi dei 10 milioni più 3 di bonus che in estate erano stati pattuiti per portarlo in biancoceleste. Per il calciatore sarebbe già pronto un accordo da 2,5 milioni più bonus, perfettamente in linea con i parametri interisti. Sulle sue tracce c'è ancora la Lazio ma anche la Fiorentina.