Inter, l’affondo giusto per Hakimi è del Psg

L’affondo giusto è quello del PSG. In attesa delle proposte ufficiali, i parigini confermano una pole position che era già apparsa chiara una volta che da casa Inter erano emerse le priorità: monetizzare senza l’inserimento di contropartite tecniche. Una condizione che aveva posto in maniera naturale il Chelsea in seconda battuta e che invece stuzzica le possibilità di spesa quasi illimitate dei parigini. Una situazione che se ne porterà dietro altre, come quelle legate alla ricerca di un sostituto come Lazzari che per Inzaghi rappresenta il completamento ideale per prendere il posto del marocchino. Lotito permettendo, naturalmente.