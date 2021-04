Inter, la difesa di riserva è da rifare. Il punto su D'Ambrosio, Kolarov e Ranocchia

L’Inter a fine stagione dovrà rivedere il proprio pacchetto difensivo - sottolinea Tuttosport - soprattutto per quanto riguarda le alternative al trio Skriniar-De Vrij-Bastoni. Le tre “riserve” sono tutte in scadenza, ma ad oggi solo D’Ambrosio ha l’accordo per prolungare. Kolarov andrà via (il rinnovo sarebbe scattato a 20 presenze; il serbo, poco impiegato da Conte, è fermo a 11), mentre Ranocchia, soprattutto in caso di scudetto, potrebbe chiudere la decennale esperienza in nerazzurro e chiedere la carriera da titolare altrove