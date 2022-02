Inter, la mano di Zhang dietro il rilancio: il presidente resterà in Italia un altro mese

Il rilancio dell'Inter negli ultimi anni passa senza dubbio dalle mani del giovane presidente Steven Zhang, che ha personalmente scelto i dirigenti per ripartire e che nell'ultimo mese e mezzo ha portato avanti gli affari interisti mettendo in sicurezza il club da un punto di vista economico ma anche sportivo, visti i rinnovi dei dirigenti ufficializzati nella giornata di ieri. Il presidente nerazzurro resterà in Italia per un altro mese, comunque almeno fino alla partita di ritorno contro il Liverpool. Segno di vicinanza da parte di tutto il mondo Suning, che nonostante i problemi incontrati a causa della politica cinese, hanno portato l'Inter sul tetto d'Italia con l'obiettivo di rendere il club sempre più vincente oltre che internazionale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.