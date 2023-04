Inter, Lautaro Martinez: "Dopo il Mondiale due mesi ottimi, poi sono calato tanto"

Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ha così parlato a Sport Mediaset dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League: "È storia, abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo. Per me è la prima volta, come per tanti compagni. Siamo molto felici, io per la mia famiglia".

Può restituirle la spinta questo gol?

"Speriamo. Quando non segno cerco di dare comunque mano ai compagni, anche se mi piacerebbe sempre fare gol. A volte però le occasioni non vengono o il gioco della squadra non aiuta. Dopo il Mondiale ho fatto due ottimi mesi, poi sono calato tanto. Fisicamente ero anche un po' stanco, spero che questi gol mi permettano di rialzarmi e aiutare i compagni".