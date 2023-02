Inter, Lukaku: "Fisicamente adesso sono al top, ho lavorato tanto con lo staff"

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Inter TV a pochi minuti dal match contro l’Udinese: “La cosa più importante stasera è tornare alla vittoria. Come sto? Adesso fisicamente sono al top, ho avuto qualche partita per rimettermi in forma, adesso ci sono arrivato. Abbiamo fatto un buon lavoro con lo staff e i preparatori, adesso dobbiamo continuare”.