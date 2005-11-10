Ufficiale Pisa, arriva a titolo definitivo dal Mantova l'attaccante Tommaso Marras

Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Mantova 1911 per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Marras.

Tommaso Marras, la carriera

Attaccante esterno, classe 2004, Marras si mette in evidenza giovanissimo con lo Sparta Novara approdando in serie D nella stagione 2021-22: con la maglia del Chieri mette a referto 16 presenze e 2 gol. L’anno seguente il passaggio al Monza, squadra con cui disputa due campionati Primavera collezionando 80 presenze (20 gol e 9 assist); nel 2024 la prima esperienza tra i Professionisti nel Caldiero Terme in Serie C (36 presenze, 6 gol e 4 assist). Nella stagione passata, infine, Marras è stato tra i protagonisti della stagione cadetta del Mantova: 30 presenze impreziosite da 7 gol e 2 assist