Ufficiale Desenzano, in porta arriva l'ex Brescia e Venezia Stefano Minelli

Il Desenzano F.C. è lieto di annunciare l’arrivo di Stefano Minelli, nuovo giocatore biancazzurro per la stagione 2026/2027.

Stefano Minelli, la carriera

Portiere classe 1994, nato a Brescia, Minelli porta con sé un importante bagaglio di esperienze maturato tra Serie B e Serie C con più di 200 presenze tra i professionisti. Oltre al Brescia Calcio, nel prosieguo della carriera Stefano ha vestito le maglie di Padova, Perugia, Frosinone e Novara (tra le altre), prima di passare nella stagione 2025-2026 al Venezia.

Le prime parole

“Sono molto contento e motivato di iniziare questa nuova avventura. Essendo bresciano conoscevo già il Desenzano e so che qui c’è una società seria, con un progetto importante e persone competenti con cui lavorare. Ci sono davvero tutti i presupposti per fare bene e non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra e iniziare questa stagione”.