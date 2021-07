Inter, Marotta aspetta l'Arsenal per Bellerin. Sulla sinistra il preferito resta Marcos Alonso

L'Inter guarda a Londra per il mercato degli esterni, che però potrebbero parlare spagnolo. Ieri i dirigenti hanno incontrato Simone Inzaghi in Romagna e i due nomi cerchiati in rosso sono stati quelli di Hector Bellerin dell'Arsenal e di Marcos Alonso del Chelsea. Per il primo, i nerazzurri proporranno un prestito con diritto di riscatto e dunque probabilmente dovranno attendere i tempi dei Gunners che nel frattempo stanno cercando un club pronto a pagare subito il giocatore catalano. Per il secondo, il budget non è superiore ai 10 milioni e dunque servirà una proposta crativa da presentare ai Blues, da sempre bottega molto cara. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.