Inter, Marotta si copre le spalle in caso di addio di Skriniar: bloccato Milenkovic, intesa con Bremer

Il PSG continua a mantenere alto il pressing su Milan Skriniar, giocatore per il quale l'Inter chiede non meno di 80 milioni contro i 50 offerti dai pargini fino a questo momento. Se dovesse arrivare una proposta talmente alta da convincere Marotta a lasciarlo partire, i nerazzurri non si farebbero però trovare impreparati. Al momento i dirigenti hanno già "bloccato" Milenkovic in uscita dalla Fiorentina e in più contano sulla parola di Gleison Bremer promesso sposo nerazzurro. Non solo, Marotta e Ausilio tengono sotto stretto controllo anche la situazione di Kehrer. A riportarlo è Tuttosport.