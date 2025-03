Inter, Martinez: "Fortunato ad allenarmi con questi giocatori. Ho molti margini di crescita"

"Io da piccolo ho sempre tifato Valencia, la squadra della mia città quindi io sono cresciuto vedendo Santiago Canizares che era con la squadra della città e della Nazionale e per me lui è sempre stato un riferimento". Parla così Josep Martinez, portiere dell'Inter, durante il secondo episodio di Team Talks, programma prodotto da Inter Media House in collaborazione con Betsson Sport: "Ci sono giorni che sono imbattibile e giorni che sono amico di tutti (ride, ndr)".

È uno degli ultimi arrivati. Quanto è importante avere un gruppo così unito?

"Secondo me creare un bel gruppo è molto importante perché ci dobbiamo aiutare tra di noi per raggiungere un obiettivo in comune. Penso che se un giorno un giocatore fa male, ma ha l'aiuto del compagno è troppo importante".

Come è stato il suo primo allenamento all'Inter?

"Chiedi a loro (ride, ndr). Quando sono arrivato mi allenavo già da un mese quindi ero pronto".

Secondo lei il gol più bello di Lautaro qual è?

"Secondo me quello che ha detto lui, quello in semifinale di Champions col Milan. Soprattutto per quello che ha detto lui perché era un momento troppo importante per la squadra e arrivare in finale di Champions è tanta roba, quindi dico quello".

In quale aspetto del suo gioco pensa di essere migliorato di più e in cosa pensa di poter migliorare ancora?

"Sono molto fortunato di allenarmi con giocatori di questo livello e penso di avere per questo molti margini di crescita e delle opportunità per continuare a migliorare".