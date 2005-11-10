Inter e Milan hanno pagato San Siro 197 milioni di euro. La collegata ne fattura 40

Inter e Milan hanno pagato congiuntamente San Siro 197 milioni di euro. Non è una novità assoluta, ma all'interno del documento di bilancio nerazzurro ci sono anche le cifre elencate: 104,1 milioni relativi all'attuale Stadio Meazza, Poi ci sono 86,2 milioni delle aree edificabili adiacenti, poi 6,7 per l'acquisto dei diritti. In più M-I Stadio, società che controlla l'impianto a metà fra i due club, ha un fatturato da 40 milioni e un utile di 2.

La relazione all'interno del bilancio

“[…] Stadio San Siro ha perfezionato l’acquisto della GFU San Siro dal Comune di Milano, per un corrispettivo pari a Euro 197.075.591, così articolato:

- Euro 104.148.776, relativi all’attuale Stadio Meazza, più comunemente conosciuto come stadio San Siro.

- Euro 86.201.639 relativi alle aree edificabili adiacenti all’attuale Stadio

- Euro 6.725.176 relativi all’acquisto dei diritti edificatori”

40 milioni di fatturato di M-I Stadio

“Il valore della produzione pari a Euro 40.884 migliaia al 30 giugno 2026, in aumento rispetto all’esercizio precedente, include ricavi da sponsorizzazioni, affitto dello Stadio per eventi e proventi derivanti dal museo e dai tour. I costi della produzione durante l’esercizio sono pari a Euro 38.173 migliaia, in lieve aumento rispetto allo stesso periodo precedente. Il bilancio dell’esercizio chiude con un risultato positivo pari a Euro 2.018”.