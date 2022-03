Inter, mister Inzaghi in sede per un summit coi vertici societari. Presenti anche Zhang e Marotta

Simone Inzaghi oggi ha fatto visita agli uffici di Viale della Liberazione a Milano. Come riferisce Sky Sport, il summit che ha visto protagonista l'allenatore dell'Inter non aveva ragioni di mercato, ma era legato ad appuntamenti di marketing. Dopo l’allenamento ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro si è recato in sede per un caffè con i vertici societari. Presenti all’incontro anche il numero uno Steven Zhang, l’ad Beppe Marotta e Alessandro Antonello.