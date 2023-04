Inter, Mkhitaryan ottimista per il rush finale: "I cavalli si vedono sempre alla fine..."

vedi letture

Tra i migliori in campo nella vittoria contro la Lazio, Henrikh Mkhitaryan si è espresso così ai microfoni di Inter TV dopo il fischio finale: "Nel primo tempo avremmo potuto segnare due o tre reti, e invece ne abbiamo subito uno. Non abbiamo però mollato, e chi è subentrato ha fatto la differenza. Vogliamo dare il massimo in queste ultime settimane e arrivare tra le prime quattro. Abbiamo una rosa molto forte, ci aspettiamo che i giocatori facciano la differenza. E i cavalli si vedono alla fine: vogliamo dimostrare che, nonostante gli errori commessi, siamo una squadra fortissima".