Inter, nel weekend nuovi contatti col PSG per Skriniar. Poi tutto su Bremer

L'Inter balla sulla difesa, l'unico reparto dove i nerazzurri devono ancora completare il proprio mercato, al netto di nuove opportunità e del solito discorso legato a Dybala. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore sono probabili nuovi aggiornamenti per il PSG per Milan Skriniar. La dirigenza dei francesi è in Italia, nella trattativa per lo slovacco c'è una distanza economica non impossibile da colmare ma che a un certo punto va riempita per arrivare alla fumata bianca. A quel punto, l'Inter andrebbe con decisione su Gleison Bremer: l'inizio della prossima settimana può essere decisivo per il brasiliano.