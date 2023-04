Inter, non solo Dumfries. Onana possibile sacrificio estivo, due le idee per sostituirlo

André Onana, secondo il Corriere dello Sport, è diventato il candidato numero uno a lasciare l'Inter la prossima estate in nome del bilancio. Le prestazioni altalenanti di Denzel Dumfries hanno in parte raffreddato gli interessi per il suo cartellino da parte di Chelsea e United, anche se nelle ultime settimane si è fatto sotto in maniera importante l'Aston Villa. Non solo l'olandese però, come detto: sebbene l'Inter non vorrebbe privarsene, dalla Premier League potrebbero arrivare offerte irrinunciabili per il portiere camerunense, comunque non inferiori ai 40 milioni di euro. Su tutti, sono Manchester United e Chelsea i club maggiormente interessati, con l'Inter che a quel punto punterebbe forte su uno fra Carnesecchi e Vicario.