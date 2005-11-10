Roma, spunta Yahia Jlidi: l'Angers chiede 7 milioni per il gioiello tunisino

La Roma segue da vicino Yahia Jlidi, esterno classe 2009 dell'Angers: il club francese valuta il giovane talento tunisino 7 milioni di euro

La Roma continua a scandagliare il mercato alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo. L'ultimo nome comparso sull'agenda della dirigenza sportiva giallorossa è quello di Yahia Jlidi, esterno classe 2009 dell'Angers e internazionale Under 17 con la Tunisia. Il club capitolino non è solo nella corsa, poiché anche l'Olympique Lione segue con attenzione la sua situazione.

Il Monaco già respinto, Angers irremovibile sul prezzo

Secondo quanto riportato da Africafoot, l'Angers ha respinto nelle scorse settimane un'offerta da 4 milioni di euro presentata dal Monaco, ritenuta insufficiente. Il club francese valuta il proprio giovane gioiello attorno ai 7 milioni di euro e non avrebbe intenzione di scendere dalle proprie richieste. Nonostante il prezzo elevato, la Roma mantiene un forte interesse per Jlidi e sarebbe disposta a migliorare la propria proposta per provare ad anticipare la concorrenza.