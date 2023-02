Inter, nuova chance per Lukaku contro l'Udinese. Ma in Champions toccherà a Dzeko

Un'altra chance per Romelu Lukaku, dopo la prova in chiaroscuro di lunedì sera a Genova. Non sarà nella gara più nobile, però: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Big Rom dovrebbe partire titolare sabato sera contro l'Udinese, ma con ogni probabilità si accomoderà in panchina nel grande appuntamento in Champions contro il Porto. Nel periodo più complesso e nelle sfide più delicate della stagione, l’Inter si è affidata a Lautaro e Dzeko, gli uomini simbolo delle notti da dentro o fuori, sottolinea la rosea. Copione che dovrebbe ripetersi anche mercoledì prossimo al Meazza.