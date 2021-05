Inter, oggi il discorso di Zhang alla squadra. Nei prossimi giorni i colloqui individuali

Nel pomeriggio il presidente dell’Inter Steven Zhang ha fatto visita alla squadra al centro sportivo di Appiano Gentile in compagnia della dirigenza. Un momento in cui il numero 1 nerazzurro ha parlato con la squadra per anticipare la richiesta del club di rinunciare alle due mensilità di novembre e dicembre, con i giocatori che però non sembrano propensi ad accettare. Per questo nei prossimi giorni si potrebbe passare al piano B, con i giocatori che andrebbero singolarmente a discutere delle proprie situazioni. La società, a quel punto, potrebbe provare a spalmare gli ingaggi su un periodo più lungo rispetto a quello indicato ad oggi. Questo il punto fatto da L’Interista.