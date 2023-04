Inter, Onana: "Semifinale con il Milan una motivazione in più. Non siamo già passati"

Andre Onana, portiere dell'Inter, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Benfica valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: "L'errore da non fare questa sera è pensare che sia tutto fatto, questo non succederà siamo una grande squadra e siamo abituati. Vogliamo vincere anche stasera. Giocare contro il Milan in semifinale? È una motivazione in più ma ci penseremo più avanti, ora pensiamo a questa partita storica. Dobbiamo fare un bel lavoro. Lite con Brozovic? Vogliamo darvi un po' di lavoro, abbiamo un ottimo rapporto e sono contento della partita che ha fatto contro il Benfica".