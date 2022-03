Inter, ora il campionato: con la Salernitana gioca Sanchez. Possibile turno di riposo per Calha

Archiviato senza particolari soddisfazioni il derby di Coppa Italia, l’Inter si tuffa nel campionato dove l'aspetta la Salernitana sempre a San Siro. Secondo Tuttosport, contro i campani si rivedrà in campo dall’inizio Alexis Sánchez per quanto riguarda l’attacco. In difesa dovrebbe giocare Dimarco, mentre a centrocampo Inzaghi deve anche fare i conti in ottica Liverpool: ci sarà Barella, squalificato con i Reds, possibile turno di riposo per Calhanoglu con Vecino e Gagliardini a contendersi il posto.