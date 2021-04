Inter, paradosso felice di un'annata vincente: ora tocca a Zhang

vedi letture

Il paradosso di un’annata felice racconta che in una giornata dal retrogusto agrodolce a causa di un pareggio inatteso sul campo dello Spezia, l’Inter di Conte sia in grado di ritrovarsi saldamente in vetta e con un punto guadagnato sull’inseguitrice più diretta. In sostanza, ancora più vicina ad un tricolore distante solamente 8 punti e con 6 partite a disposizione. Insomma una posizione invidiabile, su cui verte però l’incertezza societaria alla quale ha fatto riferimento il tecnico interista e che potrà essere dissipata solo con il ritorno in Italia di Steven Zhang, atteso tra la fine di questo mese e l’inizio del prossimo. Oltre ai più che probabili festeggiamenti sarà tempo di programmare il futuro, con un occhio rivolto alle dinamiche di mercato che potrebbero aprirsi. Per fare in modo che la marcia trionfale di questo 2021 possa significare l’apertura di un ciclo che sarebbe davvero un peccato lasciarsi sfuggire.