Inter, pausa di riflessione per Martinez. Si valuta Jorgensen del Villarreal

L'Inter ora si prende una pausa di riflessione per Josep Martinez del Genoa. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza la vicenda al portiere del Grifone, individuato come vice Sommer: come riferito dal quotidiano l'intesa è stata raggiunta sulla base di 10 milioni di euro più il cartellino di Oristanio. Sul trequartista si è inserito però il Venezia trovando l'apprezzamento del giocatore, dunque al momento la trattativa è stata messa in stand by.

Se Martinez rimane come prima scelta, l'Inter sta portando avanti anche i piani B, quelle alternative necessarie in sede di mercato. Su tutti spunta Filip Jorgensen del Villarreal, 22 anni: l'Inter lo ha sempre seguito con interesse riallacciando i rapporti con l'agente nelle ultime ore, anche se il giocatore ha appena rinnovato fino al 2029.