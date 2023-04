Inter, per Tuttosport Pochettino prima del Chelsea era il primo nome per il dopo-Inzaghi

L'edizione odierna di Tuttosport svela un interessante retroscena relativo alla panchina dell'Inter: la prima scelta per l'eventuale sostituzione di Simone Inzaghi, secondo il quotidiano, era Mauricio Pochettino, buon amico del connazionale Zanetti e vecchio pallino di Piero Ausilio. La pista è ormai sfumata, visto che l'argentino è promesso sposo del Chelsea, ma testimonia quanto il club nerazzurro sia determinato a restare competitivo anche in caso di mancato ingresso in Champions: il sogno della seconda stella non verrà abbandonato.