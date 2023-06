Inter, per Onana servono 70 milioni. In caso di addio pronti Sommer o Vicario

La stagione dell'Inter è svoltata dal cambio in porta. Fuori capitan Handanovic, dentro André Onana e a beneficiarne è stata tutta la squadra nerazzurra, affidatasi in toto al portiere ex Ajax. E i risultati in campo si sono visti, tanto da attirare sul portiere camerunese l'interesse di diverse squadre, Chelsea su tutte.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, però, la bottega nerazzurra è piuttosto cara: per strappare Onana all'Inter serviranno almeno 70 milioni e non più i 40 per cui Zhang si sarebbe accontentato tempo fa. In caso di proposta su queste cifre, l'Inter ragionerebbe sulla cessione e sul sostituto del portiere, con due nomi su tutti a farla da padrone: lo svizzero Yann Sommer e Guglielmo Vicario dell'Empoli.