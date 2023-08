Inter, per ora David è solo un sogno: ecco cosa serve perché diventi realtà

Jonathan David non è il preferito dell'Inter per l'attacco o quantomeno non può esserlo. È evidente che le problematiche per arrivare al 23enne del Lille non siano di natura tecnica, bensì economica e lì poco possono fare i nerazzurri. Qualche passo in direzione del canadese è stato mosso, sono state prese informazioni con il club francese, ma al momento l'operazione è destinata a rimanere un sogno.

Se Marotta e Ausilio decidessero di fare un investimento consistente, più che Balogun i fari sarebbero puntati proprio su David, ma per concretizzarsi questa trattativa devono incastrarsi almeno un paio di situazioni, ovvero non deve scatenarsi un'asta sul giocatore, cosa che in realtà è vicina ad accadere con il Tottenham deciso a puntarci come dopo Kane, e l'Inter dovrebbe rinunciare ad altri investimenti, Trubin ad esempio, per dirottare tutto il tesoretto su di lui. E potrebbe non bastare perché il Lille ha chiesto 50 milioni di euro, ma è pronto a far decollare il suo prezzo. Pazienza ce n'è, ma Inzaghi avrà il suo rinforzo per inizio campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.