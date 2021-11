Inter, Ranocchia: "Correa? Ha avuto problemi muscolari ma ora sta bene e si è visto"

Interpellato dai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria contro l'Udinese, Andrea Ranocchia ha espresso così la sua soddisfazione: "La squadra non è composta soltanto dagli undici che partono dall'inizio, ma anche da chi resta fuori e si deve far trovare pronto quando è chiamato in causa. Correa ha avuto problemi di natura muscolare quando è arrivato, ma ora sta bene e i risultati si vedono", ha sottolineato il difensore nerazzurro.