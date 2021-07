Inter, rinnovo per Hoti fino al 2024. Salgono le quotazioni di Radu come vice Handanovic

L'Inter ha rinnovato il contratto del classe 2003 Andi Hoti. Il club nerazzurro ha raggiunto l'accordo col difensore 18enne per le prossime tre stagioni e, adesso, deve solo ufficializzare l'accordo.

Tra i pali, spiega 'L'interista', salgono le quotazioni di Ionut Radu come vice Handanovic. Il portiere rumeno nelle ultime settimane ha rifiutato tutte le possibili destinazioni e potrebbe restare, per fare il numero 12.