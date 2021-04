Inter-Sassuolo, moviola del CorrSport: De Vrij-Raspadori, c'è la pizzicata ma resta il dubbio

Il mancato fischio di Irrati sulla tirata di maglia di Stefan De Vrij su Giacomo Raspadori durante Inter-Sassuolo, 10 secondi prima del raddoppio nerazzurro, ha fatto andare su tutte le furie il tecnico Roberto De Zerbi. Ma la moviola del Corriere dello Sport, almeno in parte, sostiene la scelta del fischietto e la conferma del VAR. La pizzicata di De Vrij sulla maglia di Raspadori in diretta sembrava poca cosa, anche se il fermo immagine crea diversi dubbi a riguardo. Il VAR però non si ferma alle istantanee e guarda le azione in dinamica, per questo il dubbio resta ma il fallo non pare così clamoroso.