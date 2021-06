Inter, scadenze rispettate sugli stipendi. Quelli di aprile-maggio saranno saldati entro giugno

vedi letture

Scadenze rispettate in casa Inter per quanto concerne il tema stipendi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, dopo il finanziamento da 275 milioni del fondo californiano Oaktree, sono proseguiti senza intoppi i pagamenti delle mensilità arretrate. A fine maggio sono stati versati i salari di novembre, dicembre, febbraio e marzo, mentre aprile e maggio verranno saldati entro il 30 giugno. A quel punto rimarranno fuori giugno (da versare entro settembre) e i premi Scudetto. Come da altro accordo, questi saranno pagati in due tranche tra settembre e dicembre.