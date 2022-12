Inter, serve una risposta da Skriniar. Il silenzio dello slovacco diventa sospetto

vedi letture

L'Inter aspetta una risposta definitiva da Milan Skriniar. Dopo le parole di Piero Ausilio di ieri sera, La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per il rinnovo di contratto del difensore centrale polacco e un paragone con Brozovic. Nel caso del croato, in viale della Liberazione fu subito chiaro che il problema era economico, così la società potè risolverlo alzando l'offerta. Nel caso di Skriniar, viceversa, il giocatore si è limitato ad ascoltare, senza formulare controproposte. Lo slovacco ha sì confermato di non essersi accordato con altri e dato la sua disponibilità a rimanere, ma il suo silenzio sull'offerta nerazzurra inizia a preoccupare. Anche perché la deadline di fine anno è ormai dietro l'angolo.