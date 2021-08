Inter, sfida tra Brest e Bordeaux per Agoume: entro 72 ore la decisione del giocatore

Entro 72 ore Lucien Agoumè scioglierà i nodi sul suo futuro. L'ex centrocampista lascerà l'Inter per trasferirsi in prestito in Francia, e al momento sono due le destinazioni preferite: il Brest e il Bordeaux. A breve ne rimarrà solo una e il regista potrà finalmente giocare in Ligue 1. A riportarlo è L'Interista.