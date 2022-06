Inter, si cercano acquirenti per Dumfries: l'alternativa può essere l'ex viola Odriozola

L'Inter cerca acquirenti per Denzel Dumfries, ovvero uno dei giocatori individuati da Ausilio e Marotta come possibili sacrificati in ottica bilancio. Con l'uscita dell'olandese, però, servirà intervenire sulla fascia destra ed in tal senso il quotidiano Tuttosport fa il nome di Alvaro Odriozola per i nerazzurri: tornato al Real dopo l'esperienza alla Fiorentina, lo spagnolo è valutato 20 milioni di euro e ha un ingaggio da 4 netti a stagione. All'Inter piace pure Zappacosta, ma appare improbabile che l'Atalanta scelga di privarsene.