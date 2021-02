Inter, Stellini: "L'assenza di Conte in panchina ha responsabilizzato ulteriormente i ragazzi"

Cristian Stellini, vice-allenatore nerazzurro, ha commentato così ai microfoni di Inter Tv la vittoria di questa sera contro la Fiorentina (2-0): "Oggi la squadra è stata molto brava perché dopo una partita difficile e dispendiosa come quella contro la Juve non era facile venire qui al Franchi e fare questa prestazione. Faccio i complimenti ai ragazzi per le occasioni create e per la prestazione fatta".

Si aspettava questa reazione anche fisica dopo la Juventus?

"Sì, noi stiamo bene. Siamo una squadra che lavora molto e molto applicata, ci aspettiamo sempre di gestire la partita come l'abbiamo preparata. Siamo forti, lo sappiamo, dobbiamo fare queste partite ma non è semplice farlo subito dopo una gara così importante. I ragazzi sono stati bravi a recuperare energie fisiche e soprattutto mentali, certe partite ti fanno sprecare tante energie e bisogna essere molto bravi e lucidi a riprendersi e fare le cose giuste in campo".



I giocatori si sostenevano molto a vicenda in campo, quanto si sentiva questo spirito di gruppo?

"Anche quello, come l'aspetto del gioco e il modo in cui interpretiamo le partite, sta crescendo e migliorando. Forse l'assenza di Conte ha responsabilizzato i ragazzi facendo in modo che tra loro si aiutassero".

Dopo la partita con la Juve la squadra è cresciuta ulteriormente?

"È vero. Concordo perché con la Juventus è stata una partita che ci ha visto perdere 2-1 ma non è ancora finita e siamo convinti di aver fatto comunque una buona gara e di esserci procurati le opportunità di raddrizzarla. Non ci siamo riusciti ma non ci siamo persi d'animo e abbiamo guardato con il giusto animo alla gara di questa sera. Dobbiamo continuare a crescere e lavorare perché solo così possiamo prendere più consapevolezza".