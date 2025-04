Live TMW Napoli, Stellini: "Dobbiamo migliorare l'aspetto mentale"

23.05 - Al termine di Bologna-Napoli, il vice-allenatore del Napoli, Cristian Stellini, interverrà ai microfoni della sala stampa per commentare la prestazione degli azzurri. Noi di TUTTOmercatoWEB.com vi proponiamo qui in diretta testuale la conferenza.

23.40 - Inizia la conferenza stampa di Stellini

A cosa è dovuto il calo nei secondi tempi?

"Ci sono tanti aspetti da considerare. Il primo è che oggi giocavamo contro una squadra che ha giocato la Champions, su un campo in cui molti hanno sofferto. Il punto di oggi però ci permetto di rimanere aggrappati a un sogno, e distaccarci di un ulteriore punto da chi abbiamo dietro. Detto questo dobbiamo crescere di mentalità, cercando di continuare a giocare come abbiamo fatto nel primo tempo perché la nostra caratteristica è quella"

Fino a che punto hanno inciso le defezioni di Meret e Buongiorno? Come stanno McTominay e Anguissa?

"McTominay ha preso due botte nello stesso punto. Lavoreremo questa settimana per recuperarlo. Meret invece era più di 24 ore che combatteva contro l'influenza. Siamo però contenti della gara disputata da Scuffet. Su Buongiorno, invece, dobbiamo lavorare in settimana per recuperarlo ma siamo comunque contenti della prestazione di Juan Jesus. Anguissa non lo so".

Può essere che il calo nei secondi tempi sia dovuto più a una questione mentle che fisica?

"Si, è proprio quello che intendevo dire. Probabilmente il fatto di avvicinarci a un punto del campionato in cui non possiamo sbagliare, ci sta pesando. Questa è quindi l'asticella che dobbiamo alzare"

23.46 - Termina la conferenza