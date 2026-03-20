TMW Inter, su Luis Henrique c'è il Bournemouth: valutazione da 22 milioni più 5 di bonus

Il Bournemouth piomba su Luis Henrique. L'esterno brasiliano dell'Inter era stato a un passo dall'addio già in inverno, quando club turchi lo hanno messo nel mirino. A distanza di qualche mese, ecco che la Premier League chiama. Ci sono già stati contatti informali fra le parti per capire quale possa essere la valutazione.

L'Inter ha chiesto 22 milioni di euro più 5 di bonus. Una cifra alta ma non impossibile per i club inglesi. Nelle prossime settimane sono attesi degli sviluppi, con la sensazione che si possa arrivare a dama in estate. L'Inter ha visto dei miglioramenti dell'ex Olympique Marsiglia rispetto all'inizio, ma non tali da considerarlo incedibile oppure come il titolare indiscusso. Quello è Denzel Dumfries - che ha un contratto fino al 2028, da capire se verrà rinnovato - che verrebbe ceduto solamente di fronte a un'offerta irrinunciabile che, al momento, non è all'orizzonte.

Negli scorsi giorni Luis Henrique ha tracciato un bilancio di questo primo anno di esperienza italiana. "Sono stati sei mesi di lavoro intenso. All’inizio giocavo a sprazzi, entravo per pochi minuti, poi sono riuscito a trovare continuità. Sono molto felice, mi sento sempre più libero in campo. E penso che questo mi porterà al livello più alto del calcio".