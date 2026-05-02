Luis Henrique: "Gran parte del merito dello scudetto va a Chivu. Ha risollevato il morale di tutti"

Arrivato in estate dal Marsiglia, Luis Henrique ha alternato prestazioni positive ad altre negative, ma si è conquistato il posto da titolare nell'Inter nel momento in cui Dumfries si è infortunato. Intervistato da GloboEsporte, il brasiliano ha parlato così: "Per me questo titolo è stata una fonte di grande ansia. Potrebbe essere il primo grande titolo della mia carriera, un titolo nazionale in Europa. Quindi sono molto ansioso e molto felice. Vedo che anche il gruppo se lo aspetta, tutti sono molto ansiosi. Soprattutto per quello che è successo l'anno scorso. Penso che questo rimetta tutti di buon umore, più felici, perché è stata una stagione un po' incerta. Ora, arrivare alla fine e vedere che possiamo vincere due titoli è molto gratificante, per il lavoro svolto durante l'anno, per l'unità del gruppo e anche insieme al nuovo allenatore. Anche per me era tutto nuovo, quindi è stata una fonte di grande felicità. Anche per i tifosi è fonte di ansia, perché potrebbe essere un titolo davvero bellissimo. E penso che sarebbe una buona risposta a quello che è andata la scorsa stagione".

Quanto è stato determinante Chivu?

"Penso che gran parte del merito vada a lui. È arrivato e ha saputo risollevare il morale di tutti, lasciando che la tristezza svanisse. Sapevamo che ci aspettava un anno di duro lavoro per cambiare il passato. Credo che lui sia riuscito a mettere in pratica questa sua visione, e questo è il risultato".

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