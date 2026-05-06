Inter, la gioia di Luis Henrique: "Essere campione d'Italia un sogno che si realizza"
Luis Henrique racconta le sue prime impressioni da campione d'Italia. L'esterno dell'Inter, intervistato dal portale Terra, ha parlato del titolo conquistato domenica scorsa dopo il successo contro il Parma a San Siro:
"Essere campioni d'Italia sarebbe già un traguardo enorme in qualsiasi circostanza. Rappresenta un passo molto importante nella mia carriera e la realizzazione di un sogno che coltivo da tanti anni. Tuttavia, vincere questo titolo in questo modo lo rende ancora più speciale.
Sono arrivato qui con grandi sogni e ora voglio consolidare ulteriormente il mio posto. Continuerò a impegnarmi per ottenere più spazio in campo e a dare il mio contributo con gol e assist. Vincere il campionato italiano mi ha dato ancora più motivi per proseguire su questa strada".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.