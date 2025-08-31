Ufficiale
Inter, Taremi riparte dalla Grecia. Annunciato dall'Olympiacos: "Non vedo l'ora"
Ora è ufficiale: le strade di Mehdi Taremi e dell'Inter si separano. L'Olympiacos infatti ha annunciato dai propri canali social l'arrivo dell'attaccante iraniano, con un video dove si vede il giocatore ricevere una chiamata dall'Olympiacos e, rispondendo afferma: "Sì, è ufficiale, abbiamo un accordo. Non vedo l'ora di cominciare".
Di seguito la nota dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mehdi Taremi all'Olympiacos. L'attaccante classe 1992 si trasferisce a titolo definitivo".
