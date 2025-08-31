Ufficiale
Giana Erminio, Buzzi e Sandre in prestito al Sangiuliano City
A.S. Giana Erminio comunica di aver ceduto all'F.C. Sangiuliano City a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026 le prestazioni sportive dell'attaccante Emanuele Buzzi e del difensore Stefano Sandre.
Entrambi classe 2007 e cresciuti nel settore giovanile biancazzurro, per Buzzi c'è stato anche l'esordio in Prima Squadra la stagione scorsa, nella gara di Coppa Italia Giana Erminio-Pro Vercelli, conquistando il record di più giovane calciatore della Giana ad aver esordito tra i professionisti.
