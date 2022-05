Inter, tempo di saluti: in 7 dicono addio. Vidal al Flamengo, Sanchez piace in Spagna

Ultima partita della stagione, poi per almeno sette calciatori dell'Inter sarà il tempo dei saluti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra ha fissato come obiettivo della prossima campagna acquisti l’abbassamento del monte ingaggi per una percentuale pari al 15%. I sette in partenza, scrive la rosea, sono Vidal, Sanchez, Caicedo, Radu, Kolarov, Ranocchia e Vecino: il loro addio vale un risparmio di circa 35 milioni lordi, che per un monte stipendi calcolato sui 150 milioni, vale il 23%, in linea teorica oltre il risultato. Ovviamente non sono conti definitivi, visto che i giocatori che partiranno dovranno essere sostituiti e che per Vidal e Sanchez sarà necessario anche un incentivo per la partenza.

L'attaccante piace in Spagna, Vidal è ormai ad un passo dal Flamengo. Caicedo, acquisto impalpalbie (due presenze per quattro minuti), lascerà, mentre per Kolarov è possibile in inserimento in società. Vecino è atteso dalla Lazio di Sarri, Radu andrà a cercare spazio mentre Ranocchia potrebbe avere ancora una piccola possibilità per continuare la sua avventura in nerazzurro.